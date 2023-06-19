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İzmir'de üzerinden 42 bin lira sahte para çıkan kişi tutuklandı

İzmir'de üzerinden 42 bin lira sahte para çıkan kişi tutuklandı
İzmir'de üzerinden 42 bin lira sahte para çıkan kişi tutuklandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde piyasaya sattığı para süren ve üzerinde 100 liralık banknotlar halinde 42 bin 400 lira sahte para ele geçirilen kişi emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Ödemiş Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, alışveriş esnasında bir kişiye sahte para verdiği tespit edilen kişiyi tespit etti. Çok sayıda suçtan kaydı bulunduğu öğrenilen H.T., polis ekipleri tarafından yakalanırken, piyasaya sahte para sürme hazırlığında olduğu değerlendirilen şüphelinin üzerinde yapılan aramada 42 bin 400 lira sahte para ve suçtan elde edildiği belirlenen 10 bin lira nakit para ile geçirildi. Gözaltına alınan H.T., emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Ali İhsan Çiftçi

 

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