İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İzmir'de vapur seferleri normale döndü

İzmir'de vapur seferleri normale döndü
İzmir'de vapur seferleri normale döndü

İzmir'de olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edilen vapur seferleri normale döndü.

 İzmir genelinde etkili olan kuvvetli lodos ve fırtına sebebiyle, dün akşam saat 22.00 itibarıyla tüm vapur seferleri geçici süreliğine durdurulmuştu. İZDENİZ'den yapılan açıklamaya göre, tüm seferlerin program dahilinde uygulanmaya devam edeceği belirtildi.

İZDENİZ'den yapılan açıklamada, "Tüm seferlerimiz program dahilinde uygulanmaya devam edecektir. İyi yolculuklar dileriz” ifadelerine yer verildi.

Akın Küçükkurt
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.