İzmir'de vicdansızlık: Zehirlenen 31 sokak hayvanı öldü

Edinilen bilgiye göre olay, İzmir'in Urla ilçesi Torasan Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede bazı kişi ve kişiler, iddialara göre belli noktalara zehirli olduğu düşünülen et parçaları koydu. Bu etleri yiyen 30'un üzerine sokak hayvanı rahatsızlandı. Hayvanlar rahatsızlanmasının ardından bu durumu gören vatandaşlar tarafından veterinere götürüldü.

HAYVANSEVERLERİN BAHÇELERİNE BİLE ZEHİRLİ ETLERDEN BIRAKTILAR

Zehirlenen hayvanlardan 31'i telef oldu. Yolların, sahil kıyılarının telef olan hayvanlarla dolu olduğu görülürken, mahalle halkı kan donduran olaya isyan ederek kişi ve kişilerin kısa süre içerisinde yakalanmasını istedi. Öte yandan, sokak hayvanlarını besleyen ve hayvanlara yardım eden hayvanseverlerin bahçelerine de gizlice bu zehirli olduğu düşünülen etlerin bırakıldığı öğrenildi.

Olayın ardından Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.