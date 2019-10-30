İzmir'de vince çıkan işçilerin eylemi devam ediyor

Olay, Konak ilçesi Halkapınar semtinde bulunan bir şantiyede meydana geldi. 5 aydır maaş alamadıklarını iddia eden 8 işçi, sorunlarını ustabaşına bildirdi. Olumlu bir yanıt alamayan işçiler sabah 09.00 sıralarında iki ayrı vincin tepesine çıkarak durumu protesto etti. İşçilerin maaş alamadıkları için vincin tepesine çıkarak başlattıkları protesto, 9'uncu saatini de geride bıraktı. İşçileri ikna çabası sürerken, olay yerinde polis ekiplerinin yanı sıra 110 AKS ve sağlık ekiplerinin bekleyişi de devam ediyor.

Ali İhsan Çiftçi