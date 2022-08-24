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İzmir'de yağmur hayatı felç etti

İzmir'de yağmur hayatı felç etti
İzmir'de yağmur hayatı felç etti

İzmir’de, bazı noktalarda etkili olan sağanak yağış cadde ve sokakları göle çevirdi.

İzmir'de yağmur hayatı felç etti - Tıkla İzle

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından sağanak yağış İzmir'de etkili oldu. Öğleden sonra aniden bastıran sağanak yağış, bazı bölgelerde cadde ve sokakları göle çevirdi. Yağmur, sürücü ve vatandaşlara da zor anlar yaşatırken, araçlar göle dönen yollarda ilerlemekte zorlandı. Yağmurun etkili olduğu bölgelerdeki ekipler, suların tahliyesi için çalışma başlattı. Öte yandan, aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesini su bastı, hastalar zor anlar yaşadı.

Ali İhsan Çiftçi - Salih Yılmazsoy

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