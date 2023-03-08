İzmir'de yağmur hayatı felç etti: Araçlar oluşan çukurlara düştü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İzmir için yapılan sağanak yağış uyarısının ardından, dün akşam saatlerinde kentte yağış etkili oldu. Sağanak nedeniyle birçok ilçede ana caddeler ve sokaklar adeta göle dönerken, vatandaşlar ile trafikte bulunan sürücüler zor anlar yaşadı. Oluşan su birikintileri nedeniyle bazı araçlar yollarda mahsur kalırken, Konak'ta ise bir ambulans yolda meydana gelen çukura düştü. Ambulans ve araçlar uzun uğraşlar sonucu bulundukları yerden çıkarıldı.

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