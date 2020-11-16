İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İzmir'de yakalanan 5 DEAŞ'lı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

İzmir'de yakalanan 5 DEAŞ'lı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
İzmir'de yakalanan 5 DEAŞ'lı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

İzmir'in 4 ilçesinde yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ üyesi 5 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir'de yakalanan 5 DEAŞ'lı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Tıkla İzle

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 Kasım sabahı Konak, Çiğli, Tire ve Torbalı ilçelerinde DEAŞ üyelerine yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda örgütsel içerikli çok sayıda kitap, dergi ve pompalı tüfek ele geçirildi. Daha önce Suriye ve Irak'ta çatışma bölgelerinde bulundukları iddia edilen zanlılar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. Şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.