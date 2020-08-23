İzmir'de yangın dehşeti: Otluk alanda çıkan yangında onlarca araç alev alev yandı

Seferihisar ilçesi Ekmeksiz Plajı'ndaki otluk alanda çıkan yangın, kısa sürede rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Yangın ihbarını alan İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, havadan ve karadan söndürme çalışması başlattı. Yangına 3 helikopter ve 12 arazözle müdahale edildi.

Onlarca araç alev alev yandı, bilanço ağır oldu

Alevler bu sırada, plaja gelen vatandaşların park halindeki araçlarına sıçradı. Alev alev yanan araçlarda zaman zaman küçük çaplı patlamalarda yaşandı. Kimi vatandaşlar, alevlerin arasından araçlarını güçlükle kurtarabildi. Bazı vatandaşlarda, son anda kurtardığı araçlarını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, onlarca yanan araca teker teker müdahale etti. Yerleşim yerlerini de tehdit eden yangın, ekiplerin müdahalesiyle güçlükle kontrol altına alınabildi.

Halil Bor - Salih Yılmazsoy

