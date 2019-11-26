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İzmir'de yaşayan NATO emeklisi ABD'li doktor evinde ölü bulundu

İzmir'de yaşayan NATO emeklisi ABD'li doktor evinde ölü bulundu
İzmir'de yaşayan NATO emeklisi ABD'li doktor evinde ölü bulundu

İzmir'de yaşayan NATO emeklisi ABD vatandaşı doktor, evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Güzelyalı Mahallesi'nde yaşayan ve NATO'dan emekli olduktan sonra İzmir'de ikamet etmeye devam eden Amerika Birleşik Devletleri (ABD) vatandaşı Doktor James Edward Steidel'in (59), bir apartmanın birince katındaki evinde beslediği Golden cinsi "Gaya" isimli köpeğinin iki gün boyunca havlamasından şüphelenen komşuları durumu polise bildirdi. Çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri, Steidel'in salonda hareketsiz yattığını ve köpeğinin yanında beklediğini gördü. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Steidel'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerince nöbetçi savcı nezaretinde evde yapılan incelemenin ardından Steidel'in cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Steidel'in 14 yıldır beraber yaşadığı öğrenilen Gaya isimli köpeği ise belediye ekiplerine teslim edildi.
Mustafa İç
 

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