İzmir'de yatağa bağımlı hastanın kaldığı evde yangın çıktı: Yaşlı kadın yaralandı

Yangın, saat 17.00 sıralarında ilçeye bağlı Cem Sultan Sokak'ta bulunan 3 katlı bir apartmanın 1'inci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yatağa bağımlı olduğu öğrenilen Emine Y.'nin (85) kaldığı dairede elektrik aksamından kaynaklı olduğu öne sürülen yangın çıktı. Alevlerin evi sarmasının ardından dumanları fark eden çevre sakinleri durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan dairede bulunan Emine Y.'yi dışarı çıkardı. Yangından etkilendiği ve vücudunda yanıklar bulunduğu öğrenilen yaşlı kadın, sağlık ekipleri tarafından Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Korkusundan dışarı çıkamayan kedi son anda kurtarıldı

Öte yandan yangın esnasında korkarak aşağı inmeye çalışan ancak çıkan alevler ve dumanlardan dolayı köşeye sıkışarak mahsur kaldığı öğrenilen 'Balım' isimli bir kedi ise, son anda fark edildi. Yangının söndürülmesinin ardından binaya çıkan kedi, sahibi tarafından binadan çıkartılarak tedavisi için veterinere götürüldü.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Ali İhsan Çiftçi - Salih Yılmazsoy