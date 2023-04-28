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İzmir'de yeniden yükselen alevler paniğe neden oldu

İzmir'de yeniden yükselen alevler paniğe neden oldu
İzmir'de yeniden yükselen alevler paniğe neden oldu

İzmir’in Narlıdere ilçesinde bulunan sitenin 8 katlı, 40 daireli bloğunda çıkan yangın, saat 06.00 sıralarında kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları esnasında pencereden yükselen alevler paniğe neden oldu.

İzmir'de yeniden yükselen alevler paniğe neden oldu - Tıkla İzle

İzmir'in Narlıdere ilçesi Yenikale Mahallesi'ndeki 4 bloktan oluşan Folkart Sitesi'nin, 8 katlı 40 daireli bloğunda dün akşam saat 22.00 sıralarına yangın çıktı. Sitenin dış kaplamasının ahşap oluşu alevlerin kısa sürede büyümesine yol açarken, site sakinleri binayı tahliye etti. 6 kişinin dumandan etkilendiği 1 kişinin de hafif şekilde yaralandığı yangında can kaybı yaşanmazken, yangın sabah 06.00 sıralarında kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü binada saat 13.30 sıralarında yeniden alevler yükseldi. Dumanlar çıkan pencereden bir anda alevlerin yükselmesi paniğe neden olurken, itfaiye ekipleri alt kattan yaptıkları müdahale ile alevleri söndürdü.

Sitede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Ali Gözeten - Sinan Yeniçeri

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