İzmir'de yeşil reçete operasyonu: 36 gözaltı kararı

Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, yeşil reçeteli ilaçları usulsüz sattıkları iddia edilen doktor ve eczacıların ile uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı belirlenen toplam 36 şüpheliyi yakalamak için harekete geçti. Ekipler, İzmir'in Konak ve Bornova ilçeleri ile Manisa'da belirlenen adreslere eş zamanlı şafak operasyonu gerçekleştirdi. Konak'ta 33, Bornova ve Manisa'da 1'er adrese yapılan operasyonda, KOM Daire Başkanlığı'ndan 1 Atak timi ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı 65 tim görev aldı.

Adreslerde uyuşturucu madde ve reçeteler ele geçirildi

Narkotik köpeklerinin de destek verdiği adres aramalarında, 201 sentetik ecza, 38 reçete, 1 gram kubar, 1 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 7.65 milimetre çapında tabanca mermisi, 8 çeşitli evrak ve doküman ele geçirildi.

25 şüpheli gözaltında

Operasyonda hakkında yakalama kararı olan 36 şüpheliden 25'i gözaltına alınırken, 11 firariyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Ali İhsan Çiftçi

