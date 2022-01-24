İzmir'de yoğun kar yağışı nedeniyle dağ yolunda mahsur kalan 20 kişi kurtarıldı

Olay, ilçeye bağlı Yenikurudere Mahallesi'nde meydana geldi. İlçe merkezine bağlanan dağlık yol yoğun kar yağışı nedeniyle kapandı.

Bölgede bulunan 7 aracın içerisindeki 20 kişi yolun kapanması nedeniyle mahsur kaldı. Mahsur kalan vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine ihbar etti. Bunun üzerine harekete geçen Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Bağyurdu Karakolu ile İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgede kar küreme ve tuzlama çalışmaları başlattı. Yürütülen çalışmalar sonucunda yol ulaşıma açılırken, mahsur kalan 20 kişi bulundukları yerden kurtarıldı.

Öte yandan ilçenin yüksek kesimlerinde kalan mahalle ve köylerde kar ve buzlanma ile mücadele için tuzlama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Aydın Bektaş

