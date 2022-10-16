İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İzmir'de yol verme kavgasında dehşete düşüren görüntü: Kafasına kaldırım taşı ile böyle vurdular

İzmir'de yol verme kavgasında dehşete düşüren görüntü: Kafasına kaldırım taşı ile böyle vurdular
İzmir'de yol verme kavgasında dehşete düşüren görüntü: Kafasına kaldırım taşı ile böyle vurdular

İzmir’in Bornova ilçesinde yol verme sebebiyle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle bir kişi yerde bulduğu kaldırım taşıyla kavga ettiği kişinin kafasına vurdu. O anlar ise vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İzmir’de yol verme kavgasında dehşete düşüren görüntü: Kafasına kaldırım taşı ile böyle vurdular - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre olay, 00.30 sıralarında Bornova ilçesi Atatürk Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, K.Y. (40) ile bir grup cadde üzerinde yol verme meselesi yüzünde sözlü tartışmaya başladı.

Gerginliğin artmasıyla arabadan inen grup, K.Y.'ye saldırarak tekme tokat darp etmeye başladı. Kavgaya dönüşen olayda grup içerisindeki bir kişi yolun kenarında bulduğu kaldırım taşı ile K.Y.'nin başına vurdu. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Akın Küçükkurt
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.