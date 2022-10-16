İzmir'de yol verme kavgasında dehşete düşüren görüntü: Kafasına kaldırım taşı ile böyle vurdular

Edinilen bilgiye göre olay, 00.30 sıralarında Bornova ilçesi Atatürk Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, K.Y. (40) ile bir grup cadde üzerinde yol verme meselesi yüzünde sözlü tartışmaya başladı.

Gerginliğin artmasıyla arabadan inen grup, K.Y.'ye saldırarak tekme tokat darp etmeye başladı. Kavgaya dönüşen olayda grup içerisindeki bir kişi yolun kenarında bulduğu kaldırım taşı ile K.Y.'nin başına vurdu. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Akın Küçükkurt



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