İzmir'de yürekleri ısıtan görüntü

Bayraklı ilçesinde 4 bloktan oluşan Barış sitesindeki arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor. Blokların birisinde ise bugün kontrollü yıkım çalışması yapılırken, objektiflere takılan bir görüntü ise yürekleri ısıttı.

Yıkımın yapıldığı alanın hemen 100 metre uzağındaki çadırın içinden etrafa bakınan 3 çocuğu fark eden polis memurları, maske ve kolonya verme bahanesiyle çocukların yanına gitti. Polis memurları, enkazın bulunduğu apartmanla, çadır içerisinden bakan çocukların görüş açısını kapatarak onların dikkatlerini kendilerine çekti.

Ardından çocuklarla uzun süre sohbet eden polis ekipleri ve onlara sonradan dahil olan bir Kızılay yetkilisi, çocukların yüzlerini güldürdü.

Suat Metin - Burak Yalman

