İzmir'deki 5 büyüklüğündeki deprem kamerada

İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında saat 06.24'te 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) açıklamasına göre yerin 7 kilometre altında meydana gelen depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmazken, depremin neden olduğu sarsıntı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Depremin merkez üssü olan Menderes ilçesinde bir evin güvenlik kameraları sarsıntı anını görüntüledi. Görüntüler, depremin şiddetini gözler önüne sererken, evin bazı duvarlarında çatlaklar meydana geldi.

Görüntülerde deprem esnasında bir kedinin de korkarak ormanlık alana kaçtığı görüldü.

Ali Gözeten

