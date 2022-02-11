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İzmir'deki bakkalda önce yangın, ardından patlama: 4 yaralı

İzmir'deki bakkalda önce yangın, ardından patlama: 4 yaralı
İzmir'deki bakkalda önce yangın, ardından patlama: 4 yaralı

İzmir'in Konak ilçesinde, bakkalda çıkan yangın ve ardından meydana gelen patlama nedeniyle 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İzmir'deki bakkalda önce yangın, ardından patlama: 4 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, olay, Konak ilçesi Ballıkuyu Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Cemil Raşo'ya ait bakkalda çıkan yangın biranda büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada, yangınla birlikte iş yerinde patlama meydana geldi. Patlamayla beraber iş yerinin kapı, pencere ve malzemeleri etrafa saçıldı.

İş yerine yakın bir noktada bulunan 4 kişi, patlamayla yaralanarak çeşitli hastanelere kaldırıldı. Meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahaleleriyle söndürüldü.

Öte yandan, hastaneye kaldırılanlardan Abdülkerim Civanmahmut'un (24) durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Patlama ve yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Ali İhsan Çiftçi
 

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