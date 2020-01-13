İzmir'deki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

Edinilen bilgiye göre, Karşıyaka ilçesi Tuna Mahallesi'nde bulunan 1711. Sokak'ta, aralarında alacak verecek konusu olan Mustafa Cihat Sarıidris ve Ö.D. karşı karşıya geldi. İki şahsın arasındaki tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada Ö.D., Sarıidris'i bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Çevrede yaşayan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri geldi. Olay yerine gelen ekipler, Sarıidris'in hayatını kaybettiğini belirlerken, polis ekipleri şüpheli Ö.D.'yi yakalamak için çalışma başlattı.