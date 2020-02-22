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İzmir'deki büyük FETÖ operasyonunda 62 kişi tutuklandı

İzmir'deki büyük FETÖ operasyonunda 62 kişi tutuklandı
İzmir'deki büyük FETÖ operasyonunda 62 kişi tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 43 ilde yürütülen soruşturma kapsamında, adliyeye sevk edilen 99 şüpheliden 62'si tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün TSK içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Tem Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak yürütülen planlı soruşturma kapsamında, İzmir merkezli toplam 43 farklı ilde operasyon düzenlenmişti.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü TEM, Organize ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı başlatılan operasyonda, büfe/kontörlü sabit hat ardışık aramalardan tespit edilen tamamı Deniz ve Hava Kuvvetlerine mensup Astsubay rütbesinde 101'i muvazzaf, toplam 157 şüpheliden 139'u geçtiğimiz günlerde yakalanarak gözaltına alınmıştı. 1'i değişen delil durumuna göre kolluk birimlerince, 39'u ise etkin pişmanlıktan yararlanarak örgüt ve mensupları hakkında ayrıntılı ve örgütü deşifre edici yönde faydalı açıklamalarda bulunduklarından bahisle serbest bırakıldı. Geri kalan 99 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından peyderpey olarak adliyeye sevk edilmişti.

Şüphelilerin 62'si tutuklandı

İzmir Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 99 şüpheliden 62'si tutuklandı, 37 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ali İhsan Çiftçi
 

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