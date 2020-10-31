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İzmir'deki deprem ile ilgili provakasyona Gaziantep'te 1 gözaltı

İzmir'deki deprem ile ilgili provakasyona Gaziantep'te 1 gözaltı
İzmir'deki deprem ile ilgili provakasyona Gaziantep'te 1 gözaltı

İzmir'de meydana gelen depremin ardından sosyal medyada propaganda yapan bir kişi Gaziantep'te yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, merkez üssü İzmir Seferihisar olan 6.6 şiddetindeki depremin ardından paylaştığı video ile kara propaganda yapan 1 kişi, Güvenlik Şube Müdürlüğünün gerçekleştirdiği başarılı operasyon ile gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, "30.10.2020 günü İzmir ilinde gerçekleşen deprem ile ilgili olarak Twitter sosyal medya ağından olumsuz video paylaşan şahıs Güvenlik Şube Müdürlüğümüz ekiplerince ikametinde yakalanarak, hakkında (TCK 216) halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan işlem başlatılmıştır" denildi.
Şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği belirtildi.

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