İzmir'deki deprem yargılamaları tek tek sonuçlanıyor

Bazı davalarda kararlar açıklanırken, bazı davalarda ise yargı süreçleri devam ediyor. Depremin ardından, yıkılan binalarla ilgili hazırlanan bilirkişi raporlarının ortak sonucu ise binaların yıkılma nedeninin standartlara uygun olmayan malzeme olduğunu gözler önüne serdi.

İzmir'de Seferihisar açıklarında 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6.6'lık depremde özellikle Bayraklı ve Bornova ilçelerinde birçok bina ağır hasar alırken, enkaza dönen binalarda 117 kişi yaşamını yitirdi, 1034 kişi de yaralandı. Depremin ardından harekete geçen İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, yıkılan ve ağır hasar alan binalarla ilgili soruşturma başlattı. Yürütülen geniş çaplı soruşturmalar sonucu aralarında yıkılan binaların müteahhitleri, mimarları mühendislerinin de olduğu pek çok şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden bazıları tutuklanırken, görevli cumhuriyet savcıları da uzmanlardan alınan bilirkişi raporları ışığında iddianamelerini hazırladı. İlgili belediyelerden yıkılan binalara ait projelerle, bilgi ve belgeleri temin eden İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Dokuz Eylül Üniversitesinden 3, İstanbul Teknik Üniversitesinden de 4 bilirkişinin deprem bölgesinde yıkılan binaların enkazından numune alarak inceleme yapmalarını sağladı.



Ali Gözeten



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