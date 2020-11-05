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İzmir'deki depremzedelere yemek ikramı

İzmir'deki depremzedelere yemek ikramı
İzmir'deki depremzedelere yemek ikramı

İDDEF, İzmir’de meydana gelen depremden etkilenen afetzedelerin konakladığı çadır kentte yemek ikramında bulunurken, yemek dağıtımının her gün yapılacağını açıkladı.

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), İzmir'in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremden olumsuz etkilenen aileler için hazırlamış olduğu yemeği bölgedeki ekiplerince dağıttı.

İDDEF'ten yapılan açıklamada, “İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin bilançosu hepimizi derinden üzdü. Deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarını gerçekleştiren devletimizin ilgili kurumlarına ve sıcak yemekten barınma ihtiyacına kadar her alanda görevini yerine getirerek yaraları sarmaya çalışan herkese minnettarız. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kızılay'ın bölgedeki çalışmalarını yakından takip ettiğimiz gibi koordine halinde olarak yapılabilecek yardımlara yönelik istişaremizi gerçekleştirdik. Bu kapsamda depremden büyük hasar alan İzmir'in Bayraklı ilçesinde AFAD'ın kurmuş olduğu çadır kentte konaklayan depremzede kardeşlerimize yemek ikramında bulunduk. Bölgedeki ekiplerimiz ve İzmir'de hizmet veren Ebrar Derneği işbirliğinde gerçekleştirdiğimiz yemek dağıtımımız her gün devam edecek. Özellikle saatler sonra Elif ve Ayda kızlarımızın arama kurtarma ekiplerince enkaz altından sağ çıkarılması hepimizi mutlu ederken, deprem felaketinde hayatını kaybedenlere Allah rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Allah'tan ülkemizi her türlü musibet ve beladan muhafaza buyurmasını niyaz ediyoruz” denildi.

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