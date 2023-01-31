İzmir'deki 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 91 tutuklama

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 27 Ocak gününün ilk saatlerinde, 'Kökünü Kurutma Operasyonu' çerçevesinde eş zamanlı olarak 236 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik olarak, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, 5 ay süren takip sonucu İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'nun katılımı ile il genelinde hedef şahıslara yönelik; 400 ekip, 10 özel harekat olmak üzere bin 200 personel, 1 helikopter, 2 hava aracı, 20 narkotik köpeğin katılımı ile gerçekleştirilen operasyonda toplam 212 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Ali İhsan Çiftçi

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.