İzmir'deki lüks sitede yangın!

Yangın akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yenikale Mahallesi'nde bulunan Folkart Sitesi'nde çıktı. Alevler kısa sürede tüm binayı sararken olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi, Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazöz, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA'lar ile AFAD ve UMKE ekipleri de yönlendirildi. 8 katlı 4 bloğun bulunduğu sitede çıkan yangın, İzmir'in tüm noktalarından görülürken, bazı vatandaşların ise canını kurtarmak balkonlardan atladığı öğrenildi. Zaman zaman patlama seslerinin duyulduğu yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

İbrahim Tatlıses'in de evi vardı

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in İzmir Narlıdere'de oturduğu ünlü site alevlere teslim oldu. Büyük yangın esnasında evde olmadığı öğrenilen Tatlıses, sosyal medya hesabından da açıklama yaptı. İzmir'in Narlıdere ilçesinde bulunan ünlü site Folkart, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında alevlere teslim oldu. Sitenin neredeyse tamamının yandığı büyük yangında kentteki bütün birimlerden ekipler seferber olurken, yangında çıkan dumanlar kentin birçok noktasından görüldü. Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in oturduğu sitede bulunan dairede yangında alevlere teslim olurken, Tatlıses'in yangın esnasında evde olmadığı öğrenildi. "Gelen mala gelsin" Yangında evde olmadığını sosyal medya adresinden açıklayan İbrahim Tatlıses, "Folkart da oturan bütün komşularıma geçmiş olsun iki gün önce geliyordum izmire uçaklarda yer yok diye gelemedim.. Herkese geçmiş olsun. İnşaallah can kaybı olmaz. Gelen mala gelsin" sözlerine yer verdi.

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