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İzmir'deki orman yangını 149 dakikada kontrol altına alındı

İzmir'deki orman yangını 149 dakikada kontrol altına alındı
İzmir'deki orman yangını 149 dakikada kontrol altına alındı

İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Birgi Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın, 149 dakika içerisinde kontrol altına alındı.

İzmir'deki orman yangını 149 dakikada kontrol altına alındı - Tıkla İzle

Ödemiş'in Birgi Mahallesi'nde öğlen saatlerinde yangın çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, ormanlık alanda çıkan yangına müdahale etti. Bölgeye sevk edilen 4 helikopter, 4 uçak ve 20 arazöz, yangını söndürmek için yoğun çaba sarf etti.

Orman Genel Müdürlüğü, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir Ödemiş'te çıkan orman yangınına ilk müdahaleyi gerçekleştirdik. Ormanda ateş yakma, sigara izmariti atma, çöpünü bırakma, orman yangınına sebep olmakta" ve "Hızlıca müdahale edildi, 149 dakika içerisinde kontrol altına alındı" ifadelerine yer verdi.

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