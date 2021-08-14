İzmir'deki orman yangını kısmen kontrol altında

Yangın, saat 07.30 sıralarında Karareis yolu mevkiinde meydana geldi. Ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter ve 3 arazöz sevk edildi. Alevlerin kısmen kontrol altına alınmasının ardından bölgede 2 helikopter ve 10 arazöz ile çalışmalar sürdürüldü. Yangının ekiplerin çalışması sonucu kısmen kontrol altına alındığı bildirilirken, bölgedeki rüzgar sebebiyle alevlerin zaman zaman parladığı öğrenildi.

Ali İhsan Çiftçi

