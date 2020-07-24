İzmir'deki orman yangını kontrol altına alındı

Yangın, akşam saatlerinde TOKİ evleri üst kısmında bulunan ormanlık alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen sebepten dolayı çıkan yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ödemiş Belediyesi ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinden oluşan 14 arazöz ve 3 helikopterle yangına müdahale ederken, rüzgarın da etkili olduğu yangın, ekiplerce uzun uğraşlar neticesinde kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarına geçildi.

Bakan Pakdemirli'den İzmir'deki orman yangını hakkında açıklama

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen orman yangına ilişkin, “Ekiplerimizin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınmıştır” dedi.