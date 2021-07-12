İzmir'deki orman yangını kontrol altında

İlçeye bağlı Çiçekli Köy mevkiinde yerleşim yerleri yakınında henüz belirlenemeyen sebepten çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana doğru yayıldı. Yangın sebebiyle bölgeye ekipler sevk edilirken, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 helikopter ve 10 arazöz alevlere müdahale etti.

Ormanlık alandaki yangın ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu etrafı çevrilerek kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının yürütüldüğü bildirildi. 2 dekar kadar alanda etkili olan yangının yerleşim yerlerine yakın ve devamlı orman alanı içinde riskli bir alan olduğu aktarıldı.

Ali İhsan Çiftçi