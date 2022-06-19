İhlas Haber Ajansı

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İzmir'deki orman yangını yaklaşık 15 saat sonra kontrol altına alındı

İzmir'deki orman yangını yaklaşık 15 saat sonra kontrol altına alındı
İzmir'deki orman yangını yaklaşık 15 saat sonra kontrol altına alındı

İzmir’in Karaburun ilçesinde İHA tarafından tespit edilen orman yangını, bölgenin sarp ve kayalık olmasının da etkisiyle yaklaşık 15 saatlik yoğun müdahaleler sonucunda kontrol altına alındı. Yangında 42 hektar orman ve makilik alanın zarar gördüğü öğrenildi.

İzmir’deki orman yangını yaklaşık 15 saat sonra kontrol altına alındı - Tıkla İzle

Yangın, dün saat 16.45 sıralarında Karaburun ilçesi Bozköy civarında devriye görevi yürüten İnsansız Hava Aracı (İHA) tarafından tespit edildi. Bölgedeki İHA, yangına ait görüntüyü yangın yönetim noktasına aktardı. Bölge tespitinin ardından İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, hemen bölgeye sevk edildi. Arazinin sarp ve kayalık olmasından dolayı yangını kontrol etmekte güçlük çeken mevcut ekiplere destek amaçlı 17 arozöz, 8 yer ekibi, 3 dozer, 4 helikopter ve 3 uçak gönderildi.

42 hektar ormanlık alan zarar gördü

Havanın kararmasıyla birlikte helikopterler ve uçaklar bölgeden ayrılırken, gece boyunca yer ekiplerinin müdahaleler devam etti. Bugün ise havanın aydınlanması ile birlikte havadan müdahale kuvvetlerinin de katılmasıyla yaklaşık 15 saat sonra yangın kontrol altına alındı. Yangında 42 hektar orman ve makilik alanın zarar gördüğü öğrenildi.

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