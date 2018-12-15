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İzmir'deki PKK operasyonuna 7 tutuklama

İzmir'deki PKK operasyonuna 7 tutuklama
İzmir'deki PKK operasyonuna 7 tutuklama

İzmir’de, terörist başı Abdullah Öcalan’ın müebbet hapis cezasının kaldırılması için açlık grevi yaptığı ve terör örgütü PKK’ya mühimmat almak için para topladığı öne sürülen 20 kişiden 7'si tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonlar yapmış ve haklarında yakalama kararı 20 kişi yakalanmıştı. Kişilerin, terörist başı Abdullah Öcalan'ın müebbet hapis cezasının kaldırılması için açlık grevi düzenlediği, bunun yanı sıra PKK'ya mühimmat alınması için de para topladıkları öne sürülürken, gözaltına alınan kişilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Geri kalan şüpheliler ise serbest bırakıldı.  

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