İzmir'deki selde bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı, bir kişi aranıyor

Bir kişinin arama çalışmaları sürüyor

İzmir'de meydana gelen sel felaketinin ardından, Menderes ilçesi Yeniköy'de bir kişinin cansız bedeni bulundu. Jandarma bölgede bir yandan ölen kişinin kimliğini araştırma çalışması yürütürken, Yeniköy Deresi içerisinde bir otomobili tespit etti.

Arama çalışmasını derinleştiren ekipler, sel sularında hayatını kaybeden kişinin Yeniköy-Balaban Deresi'nde bulunan araçtaki Kaan Soydan olduğunu belirlerken, aynı araçta kayınpederi Hıdır Öztürk'ün de bulunduğu öğrenildi. Ekipler bölgede arama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Önder Aydın - Aykut Yeniçağ - Ali Gözeten

