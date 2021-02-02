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İzmir'deki selde bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı, bir kişi aranıyor

İzmir'deki selde bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı, bir kişi aranıyor
İzmir'deki selde bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı, bir kişi aranıyor

İzmir'in Menderes ilçesinde, hareket halindeyken sele kapılan aracın içerisindeki kayıp olarak aranan 2 kişiden 1'inin cansız bedeni, yaklaşık 5 kilometre ileride bir dere yatağında bulundu.

Bir kişinin arama çalışmaları sürüyor

İzmir'de meydana gelen sel felaketinin ardından, Menderes ilçesi Yeniköy'de bir kişinin cansız bedeni bulundu. Jandarma bölgede bir yandan ölen kişinin kimliğini araştırma çalışması yürütürken, Yeniköy Deresi içerisinde bir otomobili tespit etti.

Arama çalışmasını derinleştiren ekipler, sel sularında hayatını kaybeden kişinin Yeniköy-Balaban Deresi'nde bulunan araçtaki Kaan Soydan olduğunu belirlerken, aynı araçta kayınpederi Hıdır Öztürk'ün de bulunduğu öğrenildi. Ekipler bölgede arama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Önder Aydın - Aykut Yeniçağ - Ali Gözeten
 

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