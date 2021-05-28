İzmir'deki silahlı dehşette bir kişi hayatını kaybetti

Olay 24 Mayıs günü ilçeye bağlı Zafer Mahallesi Yenikent Sitesi'nde bulunan bir apartmanın üçüncü katında meydana geldi. İddiaya göre boşandığı eski eşinin bulunduğu eve gelen Selçuk H. (46), eşi Emine Y. (36) ve Gökhan U.'ya (23) tabanca ile ateş ederek kaçtı. Silah seslerini duyan çevre sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Emine Y.'nin bacağından, Gökhan U.'nun ise yüzünden tabancayla vurulup yaralandığı öğrenildi. Yaralılar sağlık görevlileri tarafından ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Daha sonra kahvehanede bir kişiyi vurdu

Olayın ardından İnönü Mahallesi Zafer Caddesi üzerindeki bir kahvehaneye gelen şüpheli, burada da Tayyar Öztürk ile karşılaştı. Yanında getirdiği silahla Öztürk'e ateş eden Selçuk H., kaçmaya çalışırken polis ekipleri tarafından suç aletiyle birlikte kıskıvrak yakalandı. Vücuduna isabet eden mermi ile yaralanan Tayyar Öztürk, ambulansla hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Ayrıca, kahvehanede meydana gelen silahlı saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, görüntülerde Selçuk H.'nin Tayyar Öztürk'ye ateş ettiği görülüyor.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Selçuk H., işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Öte yandan Selçuk H.'nin silahla vurarak yaraladığı Tayyar Öztürk, tedavi gördüğü Ödemiş Devlet Hastanesindeki 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Vefat eden Öztürk'ün cansız bedeni morga kaldırılırken, Öztürk'ün acı haberini alan yakınları yasa boğuldu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Ali İhsan Çiftçi

