İzmir'deki vinç faciasında 4 tutuklama

Olay dün saat 17.30 sıralarında Yeşilova Mahallesi Kamil Tunca Bulvarı yanında bulunan Bornova Otel'in inşaatında meydana geldi. Kaza, inşaattaki vinçteki yükseltme çalışmaları sırasında, vincin bir kısmının henüz belirlenemeyen nedenden dolayı kopması sonucu yaşandı. İnşaatın 21. katında bulunan vincin kabini ve bir bölümü büyük bir gürültüyle aşağı düşerken, olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, yaralanan vatandaşlara sağlık ekipleri müdahale etti. Meydana gelen kazada 6 işçi hayatını kaybederken, 2 işçi de yaralandı.

4 tutuklama

Olayla ilgili haklarında gözaltı kararı bulunan inşaat firması sahibi Emrullah Yolçi, şantiye şefi Mimar Muhammet Fatih Yolçi ve İşçi Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Fikret Kamil Aydın gözaltına alındı. İnşaat firması sahibi Emrullah Yolçi, yurt dışına çıkmak isterken havaalanından polis ekiplerince yakalandığı öğrenilirken, şehir dışında bulunduğu bildirilen vinç şirketi sahibi İrfan Kasırga da ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Akın Küçükkurt

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