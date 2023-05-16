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İzmir'deki yangın 4 iş yerine sıçradı

İzmir'deki yangın 4 iş yerine sıçradı
İzmir'deki yangın 4 iş yerine sıçradı

İzmir’in Bornova ilçesinde sanayi sitesinde bulunan bir oto yedek parçacısında çıkan yangın, 4 işletmeye daha sıçradı. Aralarında yedek parça ve oto tamir dükkanları olan yangında, itfaiye ekipleri çalışmalarına devam ediyor.

İzmir'deki yangın 4 iş yerine sıçradı - Tıkla İzle

Yangın, 15.30 sıralarında Bornova'nın Kazımdirik Mahallesi 303 Sokak'ta bulunan oto yedek parçacısında henüz belirlenemeyen bir sebeple çıktı. Yangının neden olduğu dumanlar şehrin farklı noktalarından görülürken, durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangının 4 işletmeye daha sıçradığı, aralarında oto tamir ve yedek parça dükkanları olduğu öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarına devam ettiği bildirilirken, yangında bazı vatandaşlar dumandan hafif şekilde etkilendi.

Ali Gözeten - Sinan Yeniçeri - Muhammet Şerif Recepoğlu

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