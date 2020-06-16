İzmir'den asker uğurlamasına geldi, 14 ev karantinaya alındı

Alınan bilgiye göre, İzmir'den Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesine bir yakınının asker uğurlaması için gelen bir kişiye yapılan testler sonucunda korona virüs teşhisi konuldu. Durum üzerine çalışma başlatan sağlık ekipleri, şahsın temasta bulunabileceği kişileri belirledi. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu da Zafer Mahallesi Şehit Alpaslan Yazıcı Caddesi üzerinde bulunan 14 evde ikinci bir değerlendirmeye kadar tedbir amacıyla karantina uygulamasını kararlaştırdı.

Ekipler, karar üzerine sokakta önlem alarak güvenlik şeridi çekti. Karantina altındaki vatandaşların kontrolleri süreç boyunca sağlık personeli tarafından sağlanacak. Ailelerin ihtiyaçları da Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacak.

Kadir Arslan - Hasan Ay



