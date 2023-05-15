İzmir'den ayrılan TCG Anadolu 150 bine yakın ziyaretçiyi ağırladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 10 Nisan'da Tuzla'da düzenlenen törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilen ve 17 Nisan'da vatandaşların ziyaretine açılan TCG Anadolu, İstanbul'da 140 bin 55 ziyaretçiyi ağırlamıştı. İstanbul'un ardından bir sonraki durağı İzmir olan dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi TCG Anadolu, burada 14 gün boyunca ziyaretçilerini ağırladı. İzmir'de 150 bine yakın ziyaretçinin akınına uğrayan TCG Anadolu, bugün saat 20.30 sıralarında İzmir'den ayrıldı.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından TCG Anadolu'nun planlı bir tatbikata katılmak üzere İzmir'den ayrıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada, “İstanbul ve İzmir'de halkımızın ziyaretine açılan ve yoğun ilgiyle karşılanan iftihar ve gurur abidemiz TCG Anadolu, planlı bir tatbikata katılmak üzere İzmir'den ayrılıyor. Yerli ve milli savunma sanayimizde elde edilen büyük başarı ile ulaşılan seviyenin somut ve muhteşem bir göstergesi olan TCG Anadolu'ya İstanbul ve İzmir'de büyük teveccüh gösteren asil milletimize en içten saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Akın Küçükkurt



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