İzmir'den dönen UMKE ekibi: 'Ayda'nın bakışı aklımızdan hiç çıkmıyor'

İzmir Seferihisar açıklarında geçen hafta 6,6 büyüklüğünde meydana gelen 114 kişinin hayatını kaybettiği 1035 kişinin de yaralandığı depreme Türkiye'nin birçok yerinden UMKE ekibi giderek yaralılara yardımlarda bulundu.

Deprem olduktan yaklaşık 4 saat sonra ise Adana İl Sağlık Müdürlüğünden 7 UMKE ekibi hazırlanarak İzmir'e gitti. Yaklaşık 5 gün boyunca orada kalan ekip dün ise Adana'ya döndü. Bugün sabah saatlerinde Adana İl Sağlık Müdürlüğü'ne gelen 7 kişiye İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halil Nacar ve İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Adnan Atılgan tarafından teşekkür belgesi verildi.

İzmir'e giden ve paramedik olarak görev yapan Süleyman Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, “İnsanlarla göz göze gelip onlara yardım etme isteği bizim için çok kutsal. Hiçbir şey beklemeden, hiçbir farkındalık beklemeden tamamen insan odaklı, insana yardım etmek amaçlı bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Ayda kızımızın nakil esnasında biz koridor ekibindeydik ve onunla göz göze geldik. Onun o bakışı, bakıştaki hissedişi hiç aklımızdan çıkmıyor. Kurtarılan bir vatandaşımıza yapılan ilk yardım ve acil bakım müdahalesinde görev almıştık. Oradaki vatandaşımızın da his ve hissiyatı bizim için çok önemliydi. İnşallah bir daha bu tarz şeyler olmaz. Olursa da üzerimize düşen tüm görevleri yerine getireceğiz” diye konuştu.

Adana İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Adnan Atılgan ise bütün ekibe teşekkür etti.

Umutcan İşledici - Elif Ayşenur Bay

