İzmir'den Marmaris ve Manavgat'a yardım eli

Ülkemizin birçok noktasında aynı anda başlayan orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ederken, dayanışma büyüyerek devam ediyor. Üç gün önce Marmaris'te başlayan yangın nedeniyle Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ı arayan Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, her türlü desteğe hazır olduklarını ifade etti.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ın su tankerlerine ihtiyaçları olduğunu ifade etmesi üzerine, 18 tonluk bir su tankeri Balçova'dan Marmaris'e hareket etti. Bölgeye ulaşır ulaşmaz söndürme çalışmalarına katılarak arazöz ve itfaiyelere su desteği sağlayan araç, yangın sönene kadar Marmaris'te görev yapacak.

Geçen yıl Balçova'da da bir orman yangını yaşadıklarını ifade eden Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, “Böyle günler dayanışma günleridir. Balçova Belediyesi olarak yanan ağaçlara ve ormanı yuva yapmış canlılara bir damla su olmak bizim için görevlerin en kutsalıdır. Umarım en kısa sürede yangın söndürülür” dedi.

Çiğli Belediyesinden yangın kabusu yaşanan Manavgat ve Marmaris'e destek

Çiğli Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Çiğli Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekibi de, lojistik çalışmalara destek olmak amacıyla Manavgat'a gitti. ÇAK ekibinin, yerleşim alanlarına kadar sıçrayarak yangından zarar gören vatandaşlara destek olduğu ifade edildi.

1 araç ve 5 personel Manavgat'ta destek verecek

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'nün talimatıyla yola çıkan ekipte bir adet tam teçhizatlı arama kurtarma aracı ve 5 deneyimli personel yer aldı. Aralarında sağlık personellerinin de bulunduğu ekip, Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen yangından etkilenen alanlarda yürütülen lojistik destek çalışmalarında görev alıyor.

1 arazöz de Marmaris'e gitti

Çiğli Belediyesine ait bir arazöz de yangın söndürme çalışmalarında kullanılmak üzere AFAD'ın talebiyle Marmaris'e gönderildi.

Başkan Gümrükçü: "Geleceğimiz için dayanışma günü"

Son günlerde farklı şehirlerde meydana gelen orman yangınlarını endişe ve üzüntü içerisinde takip ettiğini ifade eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Ülkemizin dört bir yanından peş peşe gelen orman yangını haberleri hepimizin yüreğini dağladı. Özellikle Manavgat'ta yaşanan yangının yerleşim alanlarına sıçraması elim sonuçlara yol açtı. Çiğli Belediyesi olarak, daha önce İzmir ve Elazığ depremlerinde olduğu gibi bugünde sorumluluk alarak yaşanan krizin en az hasarla atlatılması için bölgeye arama kurtarma ekibimizi yolladık. 1 arazözümüz de Marmaris'teki çalışmalarda kullanılacak. Umarım yaşanan bu acı süreç çok daha vahim sonuçlara ulaşmadan sonlandırılır ve o bölgelerdeki yaralarımızı bir an önce sarmaya başlarız. Sadece Manavgat'ta değil orman yangınlarının meydana geldiği diğer şehirlerimizdeki gelişmeleri de yakından takip etmeye devam ediyoruz” dedi.