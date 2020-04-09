İzmir'e 10 yılda 28 milyon adet fidan

İzmir ve Manisa illeri sorumluluk alanı içinde olan ve toplam 1 milyon hektar orman alanını yöneten İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, bu kapsamda önemli çalışmalara imza attı. İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, "Türkiye orman varlığını artıran nadir ülkelerden birisi. Son 10 yılda İzmir'in dağlarında toplam 28 milyon adet fidanı toprakla buluşturduk. 210 bin dekar alanı da ağaçlandırdık. Ayrıca Manisa ilinde de son 10 yıl içinde 26 milyon adet fidanı toprakla buluşturup 200 bin dekar alanı ağaçlandırdık. Korona virüsü tedbirlerini alarak dikim sezonunu kaçırmama adına insanlığın geleceğine nefes olacak fidanları toprakla buluşturmaya devam ediyoruz. Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli de, özellikle İzmir ve Manisa'da gerçekleştirilen ağaçlandırma çalışmalarını bizzat yakından takip ederek İzmir'in dağlarında her sene bir öncekinden daha fazla fidanın toprakla buluşturulup daha fazla alanın yeşertilmesi talimatını verdi" dedi.