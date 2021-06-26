İzmir'e fırtına bir anda geldi, ortalığı yıktı geçti

İzmir'de biranda başlayan fırtına, herkesi hazırlıksız yakaladı. Özelikle İzmir'in kuzey ilçeleri olan Aliağa, Dikili, Bergama ilçelerinde etkili olan fırtına hayatı kısa sürede felç etti.

O sırada plajda bulunan vatandaşlar, apar topar eşyalarını toplayarak güvenli bir yere geçti. Trafikte bulunan vatandaşlarda rüzgarla zor anlar yaşadı.

Etkili olan fırtınayla ilgili Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden uyarı geldi. Yapılan açıklamada, “Meteoroloji radarından alınan verilere göre; bugün 15.30-17.00 saatleri arasında İzmir'in kuzeyinde (Dikili, Bergama, Kınık, Foça, Aliağa, Karaburun, Menemen) yerel olarak gök gürültülü sağanak ve yağış anında fırtına beklendiğinden çatı uçması, ağaç devrilmesi, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

Abdülkadir Barış - Cenk Özen - İsmail Hakkı Ergün

