İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İzmir'e şehit ateşi düştü

İzmir'e şehit ateşi düştü
İzmir'e şehit ateşi düştü

Hakkari kırsalında girilen çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Üst Çavuş Cengiz Tokur'un acı haberi İzmir’in Torbalı ilçesindeki baba ocağına verildi.

Hakkari'nin Ceylanlı köyü ve Sütçüler Mahallesi'nde 'Dolunay 2' operasyonu sürdüren Jandarma Özel Operasyon (JÖPER) timinde görevli olan Torbalılı Jandarma Astsubay Üst Çavuş Cengiz Tokur, girilen çatışma sonucunda şehit oldu. Şehidin acı haberi, Torbalı Ayrancılar Mahallesi'nde oturan anne Züleyha ve baba Mehmet Tokur'a Torbalı Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Torbalı İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Engin Dülge, İlçe Emniyet Müdürü Zeki Oğuz Kesen ve Torbalı Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yakupoğlu tarafından verildi. Yeni evli olduğu öğrenilen Tokur'un vasiyeti üzerine cenazesi, Diyarbakır'da şehit olan ve Ankara'ya defnedilen komutanı Seçkin Çil'in yanına defnedilecek.  

Amede Alpagüt

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.