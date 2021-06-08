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İzmir'e şehit ateşi düştü

İzmir'e şehit ateşi düştü
İzmir'e şehit ateşi düştü

Kars’ta keşfe giden askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan astsubayın İzmir Karabağlar'daki baba ocağına ateş düştü.

Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Karagüney köyüne keşfe giden askeri araç şarampole devrildi. Kazada araçta bulunan Jandarma Astsubay Egemen Öztürk (30) şehit olurken, araçta bulunan avukat Metin Avunca ile Eyüp Bozyel ve Gülcan Bozyel adlı vatandaşlar da hayatını kaybetti. Kazada 1 asker ise ağır yaralandı.

Şehit Öztürk'ün İzmir'in Karabağlar ilçesi Yurdoğlu Mahallesi'nde yaşayan ailesine acı haber Karabağlar Kaymakamı Cemil Özgür Öneği ve askeri erkan tarafından verildi. Oğullarının şehadet haberini alan anne Hacer Öztürk ve baba Orhan Öztürk ile şehidin eşi Birgül Öztürk fenalaştı. Şehit Astsubay Egemen Öztürk'ün evinin bulunduğu sokağa Türk bayrağı asıldı.

Şehit Astsubay Egemen Öztürk'ün 7 aylık bir çocuğu olduğu öğrenildi.

Ali İhsan Çiftçi - Sinan Yeniçeri - Yunus Emre Akbaba

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