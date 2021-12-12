İzmir'i sağanak vurdu

İzmir'de geçen haftadan bu yana etkili olan sağanak yağış, bugün öğlen saatlerinden itibaren şiddetini artırdı. Balçova ilçesindeki alt geçitte yoğun su birikintisi meydana gelirken, Karşıyaka ilçesine bağlı Mavişehir Mahallesi'nde yollarda su baskınları yaşandı.

Mahallede su seviyesinin yükselmesi nedeniyle sirenler çaldı. İzmir'in bazı ilçeleri de yağmurdan nasibini aldı. Dikili ilçesinde kuvvetli yağış nedeniyle yollar göle dönerken, Urla Çeşmealtı sahilinde dere yatağı taştı. Yine Urla ilçesindeki bir dalış okulunun prefabrik yapısı, kuvvetli rüzgar nedeniyle yıkıldı.

Dalış okulunun sahibi Murat Yaman durumu, “Bitmeyen fırtınalar. Her yer darmaduman” diyerek paylaştı. Öte yandan, Karşıyaka'daki bir alışveriş merkezinin içerisinde yer alan sinema salonunun girişine, tavandan damlayan yağmur sularına karşı leğenler konularak koruma sağlandı.

Cenk Özen - Murat Solmaz



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