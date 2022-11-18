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İzmir'i sağanak vurdu

İzmir'i sağanak vurdu
İzmir'i sağanak vurdu

İzmir’de, bazı ilçelerde aniden başlayan sağanak yağış cadde ve sokakları göle çevirdi.

İzmir’i sağanak vurdu - Tıkla İzle

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bazı iller için sağanak yağış uyarısı yapmıştı. Bu uyarının ardından İzmir genelinde yağmur etkili oldu. Aniden bastıran sağanak, cadde ve sokakları göle çevirdi, hayatı felç etti. Yağmur, sürücü ve vatandaşlara da zor anlar yaşatırken, kentin önemli arterlerindeki alt geçitler suyla doldu. Öte yandan, belediye ekipleri, suların tahliyesi için çalışma başlattı.

Ali İhsan Çiftçi - Sinan Yeniçeri
 

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