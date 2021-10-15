İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İzmir'i sağanak vurdu: Urla'da sokaklar göle döndü

İzmir'i sağanak vurdu: Urla'da sokaklar göle döndü
İzmir'i sağanak vurdu: Urla'da sokaklar göle döndü

İzmir'in Urla ilçesinde aniden başlayan sağanak yağış, cadde ve sokakları göle çevirdi.

İzmir’i sağanak vurdu: Urla’da sokaklar göle döndü - Tıkla İzle

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İzmir'e yaptığı uyarıların ardından kentte sağanak yağış etkili oldu. Urla ilçesinde, öğleden sonra aniden başlayan sağanak yağış sürücü ve vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Yağış nedeniyle caddeler göle döndü. Bazı noktalarda araçlar yarım metre sulara gömüldü, trafik durma noktasına geldi.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlarda saçakların altına gizlendi.

Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, dün yaptığı uyarıda sağanak yağışların; Çeşme, Urla, Seferihisar, Menderes, Selçuk, Güzelbahçe, Narlıdere, Karabağlar, Gaziemir, Balçova ve Konak) çok kuvvetli ve şiddetli (51-110 kg/m2) olmasının beklendiğini bildirmişti.

Cenk Özen
 

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.