İzmir'i yine sağanak vurdu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İzmir için yaptığı uyarının ardından sağanak yağış ve dolu kentte etkili oldu. Yağışla birlikte, her yağmurda olduğu tarihi Kemeraltı Çarşısı yine sular altında kaldı, bazı iş yerlerini su bastı. Yağışla beraber vatandaşlarda zor anlar yaşadı. Öte yandan, kentte Karabağlar bölgesinde etkili olan yağışla yollarda sular altında kaldı, araçlar sulara gömüldü. Yeşildere Caddesi'nde ise biriken sular nedeniyle trafik durdu. Kentin bir başka noktasında ise vatandaşlar sularla kaplı caddede yürümek zorunda kaldı.

Ali Gözeten - Ali İhsan Çiftçi - Abdülkadir Barış - Muhammet Şerif Recepoğlu

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