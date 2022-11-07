İzmir'in acil durum hastanesi hizmete girdi

30 Ekim 2020 depreminde İzmir'in Buca ilçesindeki Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi hasar almış, depremin ardından hastanenin sadece acil servis birimi belli bir alanda hizmet vermeye başlamıştı. Depremden etkilenen hastane tamamen yıkılırken, Buca ilçesine bu kez acil durum hastanesi açıldı. Afet, salgın gibi olağanüstü durumlarda ihtiyaca hizmet etmek üzere inşa edilen Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi, aynı zamanda genel hastane konseptinde de hasta kabulüne başladı. İzmir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Erkuş ve hastanenin başhekimi Prof. Dr. Yekta Öncel, hastaneye gelen hastalarla sohbet ederek onlara hastaneyi tanıttı.

300 yataklı hastane

İstanbul'dan sonra İzmir'de inşa edilen acil durum hastanesine ilişkin bilgi veren İzmir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Erkuş, “Acil durum hastanesi, 30 Ekim 2020'de meydana gelen deprem sonrası İzmir'in ihtiyacı olarak ortaya çıktı ve burada 300 yataklı, yatay mimarili, 152 tane tek kişilik, hepafiltresi ve izolasyonu olan, negatif basınçlı üst seviyedeki 3. basamak yoğun bakım hizmeti verecek bir hastane inşa edildi. 148 tane de içerisinde banyosu, tuvaleti, televizyonu, buzdolabı olan nitelikli tek kişilik odalar var. Acil serviste sarı ve kırmızı alanda 42 tane solunum cihazlarıyla, monitörleriyle birlikte aktif bir alanımız mevcut. Bunlar da afet anında alanın genişliği nedeniyle üç katı kadar yatak kapasitesine sahip. Yatay mimarili ve depreme dayanıklı olan hastanemiz; Buca, İzmir ve bölge halkına da hizmet sunacak genel hastane konseptinde bir acil durum hastanesi. Acil durumlar olduğu anda, en üst seviyedeki yoğun bakımıyla ihtiyacı karşılayacak. Ancak sadece afet anında değil, diğer zamanlarda da her türlü branşta hizmet verecek" dedi.

Tek kişilik yoğun bakım odası

Yoğun bakım odalarının tek kişilik olmasının özellikle salgın döneminde çok önemli olduğunu vurgulayan Erkuş, “Özellikle bulaşıcılığı olan hastalıklarda, kişilerin tek kişilik izole odalarda yatması önem arz ediyor. Hastanenin yüzde 50'si kadarlık bir oranda yoğun bakımı hizmeti sunulacak” diye konuştu. Erkuş, Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesinin artık tamamen yıkıldığını hatırlatarak, “O hastanenin yerine bu hastane yapıldı. Bu hastanede 38 poliklinik odamızla hizmet vermeye başlayacağız. Buranın inşaatı süresince ilçedeki kadın doğum hastanesinde hizmet veriliyordu. Orada da kadın doğum, çocuk poliklinik ve acil servis hizmeti vermeye devam edeceğiz. Burası da genel hastane konseptinde ve acil durum hastanesi olarak hizmet verecek” ifadelerini kullandı.

İlk hastalar memnun

Hastanenin ilk hastalarından biri olan Ayşegül Adamış (71), hastanede güler yüzle karşılandığını ve çok mutlu olduğunu belirtirken, Nazlı Top (86) ise hastaneyi İzmir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Erkuş ve Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yekta Öncel ile birlikte gezdi.

Ceren Atmaca Özden - Sinan Yeniçeri



İLGİLİ HABER 423 yataklı devlet hastanesi mesaisine başladı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.