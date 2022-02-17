İzmir'in bitmeyen protokol camisi

İzmir'in Konak ilçesi Mersinli bölgesinde 14 bin metrekarelik alanda yer alan Ulu Cami'nin yapımına, Nevvar Salih İşgören Vakfı tarafından 2017 yılında başlandı. 43 metre kubbe genişliğinin yanı sıra 92 metre uzunluğunda 4 minareye sahip, Osmanlı ve modern mimari izlerini taşıyan caminin 2022'de ibadete açılması hedefleniyordu. Ancak Ege Bölgesinin en büyük protokol camisi olması planlanan 15 bin kişi kapasiteli Ulu Cami'de yaklaşık 2 yıl önce inşaat çalışmaları durdu. Caminin kaba inşaatının bitmesine rağmen geri kalan bölümünün neden bir türlü yapılmadığına anlam veremediklerini ifade eden bölge esnafı da yetkililerden açıklama beklediklerini söyledi.

“Caminin bu şekilde kalması yazık günahtır”

Caminin kaba inşaatının 2019 yılında tamamlandığını hatırlatan bölge esnaflarından İbrahim Sağlam, “Nevvar Salih İşgören Vakfı, pandemiden önce burada cami yapımına başladı. Kaba inşaat bitirildi, sonra da bırakıldı. Şu anda bir işlem yapılmıyor. Herhangi bir hareketlilik yok. Camiyi yaptıranların inşaatı bitime gücü de var. İnşaat durduruldu mu yoksa bitirilmek istenmiyor mu bilemiyorum. İzmir'in büyük bir camiye ihtiyacı var ancak bölgesi burası olmamalı. Burada yerleşim alanı yok. Burada bölge idare mahkemesi ve birkaç küçük işletmeden başka bir şey yok. Caminin bu bölgeye yapılmaması gerekiyordu ancak madem yapıldı, bitirilmesi gerekiyor. Kamuoyuna bir açıklama yapılması lazım. Bu caminin bu şekilde kalması yazık günahtır. Buraya para harcandı ama cami bitirilmedi. Bu bir israftır. İnşaata neredeyse 2 yıldır çivi çakılmıyor. Olduğu gibi duruyor. İnşaatın bir an önce bitmesi lazım” dedi.

“Hiçbir bilgi verilmiyor”

Ahmet Para isimli esnaf da “Birkaç yıl önce bu caminin inşaatına başlandı. Gördüğüm kadarıyla cami için büyük meblağlar harcandı ama sonra cami inşaatı durdu. Buraya bu kadar para dökülmüş ama cami bitirilmedi. Yazık, günahtır. İnsanlar burada ibadet edecek. İnsanların inançlarına da saygı duymak gerekir. Hiçbir bilgi de verilmiyor. 2 sene boyunca buraya verilen bir emek var, yatırılan para var. Bir işin yarıda bırakılması, hem yatırım hem çalışanlar hem de ibadet etmek için bekleyen vatandaşlar için yazık günahtır” diye konuştu.

Caminin aynı zamanda bir yaşam alanı olarak tasarlanması, içerisinde sosyal donatı alanları, konferans salonları, kütüphaneler, etüt merkezleri gibi birçok bölümün olması planlanıyordu. Ulu Cami'nin 2022 yılında tamamlanıp ibadete açılması hedefleniyordu.



Ceren Atmaca - Sinan Yeniçeri

