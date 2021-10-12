İzmir'in Breaking rehberi ‘Dance City Guide' yayında

2004 yılından bugüne, her yıl dünyanın en iyi break dansçısını seçmek için düzenlenen Red Bull BC One Türkiye birincisi, B-Girl Jemrai'nin yeteneklerini sergilediği, ‘Dance City Guide' videosu Red Bull Türkiye Instagram hesabında yayınlandı. Videonun çekimleri İzmir Saat Kulesi, Kültürpark, Alsancak Garı, Pakistan Pavillion'u, Kızlarağası Hanı, Tarihi Havagazı Fabrikası, Çeşme Kalesi ve Alaçatı Yel Değirmenleri gibi İzmir'in ikonik noktalarında gerçekleştirildi. Jemrai'nin yerçekimine meydan okuyan figürleriyle dikkat çektiği çekimlerin, Bostanlı Kaykay Pisti'nde gerçekleştirilen kısmında ise Jemrai'ye Türkiye'nin en yetenekli kaykay sporcularından biri olarak gösterilen, Red Bull sporcusu Berke Dikişçioğlu eşlik etti. İzmir'de breaking rüzgârı estiren video Redbull.com'da yayınlandı.

Büyük final Polonya'da

Global arenada da en prestijli breaking yarışması olarak anılan yarışmanın Türkiye Finali 3 Ekim tarihinde İzmir'de gerçekleşti. B-Boy ve B-Girl'lerin Türkiye'nin en iyisi olmak için hünerlerini sergilediği, Hummel'ın desteğiyle gerçekleşen yarışma Tarihi Hava Gazı Fabrikası Gençlik Yerleşkesi'nde düzenlendi. Finalistler B-Girl Jemrai ile B-Boy Jester, gösterdikleri performanslarla hem jüri üyeleri hem de izleyicilerin büyük beğenisini toplayarak, 5-6 Kasım tarihinde Polonya'nın Gdansk kentinde gerçekleşecek dünya finallerinde Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.