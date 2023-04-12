İzmir'in ilk gerçek uçak kesiti sınıfında uygulamalı eğitim başladı

Prof. Dr. Derman Küçükaltan, “Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri Programı öğrencileri, bu eğitimin verildiği tek yer olan İstanbul'a eğitim amacıyla gitmek zorunda kalmayacaklar” ifadelerini kullandı. Tasarlanan sınıf, öğrencilerin ve eğitmenlerin eğitim esnasında gerçek bir uçağın içindeymiş gibi hissetmelerine imkân sağlıyor.

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri Programı uygulama laboratuvarı mock-up sınıfı geniş bir katılımla uygulama eğitimine açıldı. Açılışta konuşma yapan Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Derman Küçükaltan, laboratuvarın bir yolcu uçağının birebir kesiti model alınarak dizayn edildiğini, laboratuvarın açılışıyla Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri Programı öğrencilerinin, bu eğitimin verildiği tek yer olan İstanbul'a eğitim amacıyla gitmek zorunda kalmayacaklarını belirterek, değerli katkıları için başta İKMYO Mütevelli Başkanı Dr. Erkan Çelik'e ve Pegasus İç İstasyonlar Müdürü Aytaç Yıldız ile tüm emeği geçenlere şükranlarını iletti.

Laboratuvar açılışına Konak Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, İzmir'deki havayolu ve ulaşım şirketlerinin üst yöneticileri, kabin amirleri, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı. Katılımcılar daha sonra laboratuvar içindeki Havacılık Kütüphanesinin açılışını gerçekleştirdiler. Kütüphanede havacılık eğitimine ait çok sayıda yerli ve yabancı yayınlar bulunmakta.

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